В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

В выпуске:

— требование Европейского суда по правам человека освободить оппозиционера Алексея Навального;

— дискуссия по поводу возвращения памятника на Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь;

— новые герои Украины. Львов попросил признать эсэсовцев борцами за Украину;

— видео из социальных сетей, шокирующее своей жестокостью.

Игра в символы, в Атлантик-сити подорвали отель Трамп-плаза. Вопрос жизни и смерти для Украины и причем здесь Северный поток-2? НАТО всё видит в угрозовом цвете, союзники по альянсу создают новую стратегию сдерживания России. Без роду-племени, режиссер Михалков предложил лишать гражданства призывающих к санкциям против РФ. Стоп коммунизм на Украине, кого будут хоронить на мемориальном кладбище?

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