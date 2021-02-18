Мы долго терпим, долго запрягаем, но быстро едем. К чему приведет демарш Европейского суда против России? Это абсолютно очевидная вещь. Порвет ли теперь Москва с Советом Европы? Вопрос конечно зависит от того, как будет развиваться политический процесс. И не пора ли за солидарность с западными фанатами Навального лишать гражданства?

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