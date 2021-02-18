Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Место встречи. Старожилы не припомнят 18.02.2021

  1. Главная
  2. НТВ
  3. Место встречи
Место встречи 18.02.2021. Старожилы не припомнят
18.02.2021 17.02.2021 16.02.2021 15.02.2021 12.02.2021 11.02.2021 10.02.2021 09.02.2021 08.02.2021 05.02.2021
Еще

Место встречи - Старожилы не припомнят (18 Февраля 2021)

207 просмотров
3
0
Поделиться
Место встречи
Место встречи
Подписаться

Опубликовано: 18 Февраля 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Мы долго терпим, долго запрягаем, но быстро едем. К чему приведет демарш Европейского суда против России? Это абсолютно очевидная вещь. Порвет ли теперь Москва с Советом Европы? Вопрос конечно зависит от того, как будет развиваться политический процесс. И не пора ли за солидарность с западными фанатами Навального лишать гражданства?

 

Смотрите онлайн Место встречи Старожилы не припомнят (18 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу