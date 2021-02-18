В этом выпуске:

- ЦБ намерен поднять ставку до 5-6 процентов, чтобы не провоцировать инфляцию;

- Совокупный долг России за 2020-й вырос больше чем на 20 процентов;

- Россия – последний в мире остров свободы, считает спикер Госдумы Володин;

- Криптовалюты обложат налогом;

- Налоговикам предоставят полный доступ к банковской тайне;

- Сеть взбудоражил ролик, появившийся на сайте Следкома по Москве;

- В Киеве снова протестуют работники украинских железных дорог;

- Дзержинского вынесут на референдум;

- Закон о просветительской деятельности скорее всего не будут переписывать;

- Кудрин рассказал, как российским вузам попасть в международные рейтинги;

- Новый глава Пентагона Остин призвал НАТО увеличить расходы на защиту от России;

- Литва стала очередной страной, отказавшейся от сотрудничества с китайским хайтеком;

- В США от ковида скончался самый высокопоставленный перебежчик времен Холодной Войны;

- Боливийский президент Моралес вступился за каталонского рэпера Хаселя.

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