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Константин Сёмин. Больше налогов, Не парьтесь! Внесите Дзержинского. Галопом по Европам 18.02.2021

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Константин Сёмин 18.02.2021. Больше налогов, Не парьтесь! Внесите Дзержинского. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Больше налогов, Не парьтесь! Внесите Дзержинского. Галопом по Европам (18 Февраля 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 18 Февраля 2021

В этом выпуске:
- ЦБ намерен поднять ставку до 5-6 процентов, чтобы не провоцировать инфляцию;
- Совокупный долг России за 2020-й вырос больше чем на 20 процентов;
- Россия – последний в мире остров свободы, считает спикер Госдумы Володин;
- Криптовалюты обложат налогом;
- Налоговикам предоставят полный доступ к банковской тайне;
- Сеть взбудоражил ролик, появившийся на сайте Следкома по Москве;
- В Киеве снова протестуют работники украинских железных дорог;
- Дзержинского вынесут на референдум;
- Закон о просветительской деятельности скорее всего не будут переписывать;
- Кудрин рассказал, как российским вузам попасть в международные рейтинги;
- Новый глава Пентагона Остин призвал НАТО увеличить расходы на защиту от России;
- Литва стала очередной страной, отказавшейся от сотрудничества с китайским хайтеком;
- В США от ковида скончался самый высокопоставленный перебежчик времен Холодной Войны;
- Боливийский президент Моралес вступился за каталонского рэпера Хаселя.

 

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