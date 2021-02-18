Европа так сильно напомнила о себе, что Сергей Лавров заявил о готовности разрыва отношений с ЕС. Объединенная Европа уже в который раз агрессивно учить нас жить. НАТО откровенно грозит войной. У них неизбывный комплекс превосходства. Нам предлагают копировать модель, которая сделала Европейский Союз зоной экономической стагнации.

Нам предлагают копировать демократию, в которую правда не входят права человека говорить по русски, иметь гражданство той страны где он родился или смотреть любимые телеканалы, иметь независимый суд, гордится своим прошлым. Нам пытаются не давать строить жизнь так, как мы этого хотим.

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