Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Большая игра 18.02.2021

  1. Главная
  2. Первый
  3. Большая игра
Большая игра 18.02.2021
18.02.2021 11.02.2021 04.02.2021 28.01.2021 21.01.2021 20.01.2021 17.12.2020 10.12.2020 03.12.2020 19.11.2020
Еще

Большая игра (18 Февраля 2021)

124 просмотров
6
0
Поделиться
Большая игра
Большая игра
Подписаться

Опубликовано: 18 Февраля 2021

Ведущие: Марина Ким, Дмитрий Саймс, Вячеслав Никонов

Европа так сильно напомнила о себе, что Сергей Лавров заявил о готовности разрыва отношений с ЕС. Объединенная Европа уже в который раз агрессивно учить нас жить. НАТО откровенно грозит войной. У них неизбывный комплекс превосходства. Нам предлагают копировать модель, которая сделала Европейский Союз зоной экономической стагнации.

 

Нам предлагают копировать демократию, в которую правда не входят права человека говорить по русски, иметь гражданство той страны где он родился или смотреть любимые телеканалы, иметь независимый суд, гордится своим прошлым. Нам пытаются не давать строить жизнь так, как мы этого хотим.

 

Смотрите онлайн Большая игра (18 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу