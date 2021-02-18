Шафран - ЭКО - не решает проблемы, а создает их (18 Февраля 2021)
Опубликовано: 18 Февраля 2021
Ведущие: Анна Шафран
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Русская Православная Церковь предлагает клиру и обществу обсудить этические проблемы, связанные с методом экстракорпорального оплодотворения. Анна Шафран и эксперты - Ирина Филатова и Инна Ямбулатова - детально объясняют, почему ЭКО крайне опасно для всех: женщин, детей и всего человечества.
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