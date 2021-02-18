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Шафран. ЭКО - не решает проблемы, а создает их 18.02.2021

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Шафран - ЭКО - не решает проблемы, а создает их (18 Февраля 2021)

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Опубликовано: 18 Февраля 2021

Ведущие: Анна Шафран

Русская Православная Церковь предлагает клиру и обществу обсудить этические проблемы, связанные с методом экстракорпорального оплодотворения. Анна Шафран и эксперты - Ирина Филатова и Инна Ямбулатова - детально объясняют, почему ЭКО крайне опасно для всех: женщин, детей и всего человечества.

 

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