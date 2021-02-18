Шафран. США подготовили бомбу против интернета в России 09.02.2021

Шафран. Кто разрешил цифровые эксперименты на русских детях 11.02.2021

Русская Православная Церковь предлагает клиру и обществу обсудить этические проблемы, связанные с методом экстракорпорального оплодотворения. Анна Шафран и эксперты - Ирина Филатова и Инна Ямбулатова - детально объясняют, почему ЭКО крайне опасно для всех: женщин, детей и всего человечества.

Смотрите онлайн Шафран ЭКО - не решает проблемы, а создает их (18 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.