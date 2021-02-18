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Российская ассоциация аптечных сетей, которая включает в себя крупнейших игроков рынка, обратилась в Генпрокуратуру с жалобами на структуры входящие в экосистему Сбера. Причина - дистанционная торговля рецептурными препаратами, что запрещено действующим законодательством. В окружении Грефа информацию опровергают. Дескать, данное обращение – «острое проявление конкурентной борьбы».

Смотрите онлайн Царьград. Главное Генпрокуратура займется Грефом: аптеки объявили войну Сберу (18 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.