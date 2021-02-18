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Царьград. Главное. Генпрокуратура займется Грефом: аптеки объявили войну Сберу 18.02.2021

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Царьград. Главное 18.02.2021. Генпрокуратура займется Грефом: аптеки объявили войну Сберу
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Царьград. Главное - Генпрокуратура займется Грефом: аптеки объявили войну Сберу (18 Февраля 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 18 Февраля 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Российская ассоциация аптечных сетей, которая включает в себя крупнейших игроков рынка, обратилась в Генпрокуратуру с жалобами на структуры входящие в экосистему Сбера. Причина - дистанционная торговля рецептурными препаратами, что запрещено действующим законодательством. В окружении Грефа информацию опровергают. Дескать, данное обращение – «острое проявление конкурентной борьбы».

 

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