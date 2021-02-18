Новая этика запада это идеология нового тоталитаризма, теперь она относится не только к образу мысли, но и к политической борьбе. Уже недостаточно признать привилегией белый цвет кожи, мужской пол или гетеросексуальность, недостаточно не быть расистом, нужно обязательно быть антирасистом, толерантным.

А молчание это, оказывается, насилие, вот они и молчат. Штаты хотят создать подобие министерства правды и отказываются от учения Шекспира, который якобы пропагандировал сексизм, расизм и гомофобию.

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