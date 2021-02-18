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Политическая Россия. Украинцы остались без штанов: как проект Путина изменил торговый баланс в Чёрном море 18.02.2021

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Политическая Россия 18.02.2021. Украинцы остались без штанов: как проект Путина изменил торговый баланс в Чёрном море
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Политическая Россия - Украинцы остались без штанов: как проект Путина изменил торговый баланс в Чёрном море (18 Февраля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 18 Февраля 2021

Пять крупнейших морских портов Украины в январе 2021 года резко сократили перевалку грузов. В целом грузооборот упал на 22,9%, или на 2,78 млн тонн – до 9,35 млн тонн.

 

Как отмечает Администрация морских портов Украины (АМПУ), наиболее существенную лепту в это внес настоящий обвал транзита руды, который в первом месяце текущего года сократился почти в 16 раз, по сравнению с январем 2020 года.

 

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