Соловьёв LIVE - Неофашизм поднимает голову. По ком звонит колокол? Лабиринт Карнаухова (18 Февраля 2021)
Опубликовано: 18 Февраля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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«Лабиринт Карнаухова» в эфире! В студии — Сергей Карнаухов.
«НЕОФАШИЗМ ПОДНИМАЕТ ГОЛОВУ: Латышский легион СС атакует Владимира Соловьева. КПРФ открыла свой первый фронт против России? ЕСПЧ - инструмент западных спецслужб.
«ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ» тайная операция советской разведки. С кем встречался Эрнест Хемингуэй в Мадриде? Кто является реальным прототипом Роберта Джордана? Как сложилась судьба реального прототипа Ансельмо? О тайнах спросим у дочери секретного героя.
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Поговорим об этом в нашем стриме с экспертами.
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