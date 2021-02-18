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Соловьёв LIVE. Неофашизм поднимает голову. По ком звонит колокол? Лабиринт Карнаухова 18.02.2021

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Соловьёв LIVE 18.02.2021. Неофашизм поднимает голову. По ком звонит колокол? Лабиринт Карнаухова
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Соловьёв LIVE - Неофашизм поднимает голову. По ком звонит колокол? Лабиринт Карнаухова (18 Февраля 2021)

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Опубликовано: 18 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

«Лабиринт Карнаухова» в эфире! В студии — Сергей Карнаухов. 

 

«НЕОФАШИЗМ ПОДНИМАЕТ ГОЛОВУ: Латышский легион СС атакует Владимира Соловьева. КПРФ открыла свой первый фронт против России? ЕСПЧ - инструмент западных спецслужб. 

 

«ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ» тайная операция советской разведки. С кем встречался Эрнест Хемингуэй в Мадриде?  Кто является реальным прототипом Роберта Джордана? Как сложилась судьба реального прототипа Ансельмо? О тайнах спросим у дочери секретного героя. 

 

ИНВАЛИДНОСТЬ: приговор или шанс?

 

Поговорим об этом в нашем стриме с экспертами.

 

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