Смотрите в этом выпуске: не стало Андрея Мягкова; Сергей Собянин сообщил о начале международных клинических испытаний "Спутника Лайт"; треть американских военнослужащих отказалась делать прививки вакцинами "Пфайзер" и "Модерна"; разработчики увеличили выпуск российской вакцины «ЭпиВакКорона»; забота о пожилых людях в приоритете российского правительства; в США больше всех от непогоды пострадал штат Техас; новая стратегия НАТО будет нацелена на сдерживание России и Китая; баррикады на улицах Мадрида из-за ареста известного рэпера Пабло Аселя.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (18 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.