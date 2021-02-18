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Время в 21:00 18.02.2021

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Время в 21:00 18.02.2021
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Время в 21:00 (18 Февраля 2021)

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Время в 21:00
Время в 21:00
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Опубликовано: 19 Февраля 2021

Смотрите в этом выпуске: не стало Андрея Мягкова; Сергей Собянин сообщил о начале международных клинических испытаний "Спутника Лайт"; треть американских военнослужащих отказалась делать прививки вакцинами "Пфайзер" и "Модерна"; разработчики увеличили выпуск российской вакцины «ЭпиВакКорона»; забота о пожилых людях в приоритете российского правительства; в США больше всех от непогоды пострадал штат Техас; новая стратегия НАТО будет нацелена на сдерживание России и Китая; баррикады на улицах Мадрида из-за ареста известного рэпера Пабло Аселя.

 

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