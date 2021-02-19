Как познакомились с Владимиром Соловьевым?

После знакомства мнение изменилось?

Какой вы вне телевидения?

Вы дома тоже кричите?

Узнают на улице?

Как восстанавливаетесь?

Есть привязанности?

С какими сложными моментами в жизни столкнулись?

Когда все изменилось?

В чем смысл жизни?

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