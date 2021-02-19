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Соловьёв LIVE. Дмитрий Куликов: монолог. Премьера 19.02.2021

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Соловьёв LIVE 19.02.2021. Дмитрий Куликов: монолог. Премьера
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Соловьёв LIVE - Дмитрий Куликов: монолог. Премьера (19 Февраля 2021)

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Опубликовано: 19 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Как познакомились с Владимиром Соловьевым?
После знакомства мнение изменилось? 
Какой вы вне телевидения?
Вы дома тоже кричите?
Узнают на улице?
Как восстанавливаетесь? 
Есть привязанности? 
С какими сложными моментами в жизни столкнулись? 
Когда все изменилось?
В чем смысл жизни?

 

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