Соловьёв LIVE - Дмитрий Куликов: монолог. Премьера (19 Февраля 2021)
Опубликовано: 19 Февраля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Как познакомились с Владимиром Соловьевым?
После знакомства мнение изменилось?
Какой вы вне телевидения?
Вы дома тоже кричите?
Узнают на улице?
Как восстанавливаетесь?
Есть привязанности?
С какими сложными моментами в жизни столкнулись?
Когда все изменилось?
В чем смысл жизни?
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