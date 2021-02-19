Зачем и кому нужна Прибалтика? Литва и Латвия планируют агрессию против России

Новости из мира двойных стандартов так и просятся сами в рубрику "Это другое"! В начале февраля случилось сразу три скандала, связанных с телевидением - из них мы узнали, что:

- Запрет британского телеканала в Китае - тоталитаризм и наступление на свободу слова, а китайского в Британии - логичная мера;

- Запрет трех оппозиционных украинских телеканалов - это борьба с российской агрессией, которую Запад всецело поддерживает;

- А запрет российских телеканалов в Латвии не мешает ей просить Россию возобновить транзит через латвийские порты

Смотрите онлайн Политическая Россия Запрет российского ТВ не помешал Латвии просить РФ о транзите (19 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.