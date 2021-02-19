Политическая Россия - Запрет российского ТВ не помешал Латвии просить РФ о транзите (19 Февраля 2021)
Опубликовано: 19 Февраля 2021
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Новости из мира двойных стандартов так и просятся сами в рубрику "Это другое"! В начале февраля случилось сразу три скандала, связанных с телевидением - из них мы узнали, что:
- Запрет британского телеканала в Китае - тоталитаризм и наступление на свободу слова, а китайского в Британии - логичная мера;
- Запрет трех оппозиционных украинских телеканалов - это борьба с российской агрессией, которую Запад всецело поддерживает;
- А запрет российских телеканалов в Латвии не мешает ей просить Россию возобновить транзит через латвийские порты
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