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Политическая Россия. Запрет российского ТВ не помешал Латвии просить РФ о транзите 19.02.2021

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Политическая Россия 19.02.2021. Запрет российского ТВ не помешал Латвии просить РФ о транзите
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Политическая Россия - Запрет российского ТВ не помешал Латвии просить РФ о транзите (19 Февраля 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 19 Февраля 2021

Новости из мира двойных стандартов так и просятся сами в рубрику "Это другое"! В начале февраля случилось сразу три скандала, связанных с телевидением - из них мы узнали, что:

 

- Запрет британского телеканала в Китае - тоталитаризм и наступление на свободу слова, а китайского в Британии - логичная мера; 
- Запрет трех оппозиционных украинских телеканалов - это борьба с российской агрессией, которую Запад всецело поддерживает;
- А запрет российских телеканалов в Латвии не мешает ей просить Россию возобновить транзит через латвийские порты 

 

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