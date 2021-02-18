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Открытый эфир. Непокоренный Беркут и второй фронт газовой войны 18.02.2021

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Открытый эфир 18.02.2021. Непокоренный Беркут и второй фронт газовой войны
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Открытый эфир - Непокоренный Беркут и второй фронт газовой войны (18 Февраля 2021)

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Опубликовано: 19 Февраля 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Совет Европы ультимативно потребовал от России незамедлительного освободить Навального. Иначе будет использована так называемая «ограничительная мера» или, как еще ее называют, правило 39.

 

- Непокоренный Беркут. В студии «Открытого эфир» уникальный гость - бывший майор спецподразделения МВД Украины Дмитрий Собына.

 

- ЦИТАТА - надо, чтобы каждый ребенок на Украине знал - русские - это враги, которые нас убивают. И почему сегодня любой, кто назовет в суде имена устроителей кровавой бойни 2014 года, по умолчанию обречен на смерть.

 

- Буревестники. Зачем на линию разграничения в Донбассе приехало сразу несколько съемочных групп из Британии и Франции?

 

- Ночь без конца. Суд Варшавы вынес приговор известным польским историкам Барбаре Энгелькинг и Яну Грабовскому - за книгу.

 

- Второй фронт газовой войны. Пока в Европе кипят страсти вокруг Северного потока-2, США пытаются построить трубопровод ТАПИ - соединить Туркмению, Афганистан, Пакистан, Индию, и выйти к океану. Что обещал Вашингтон странам центральной Азии?

 

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