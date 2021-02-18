Между тем с Наталией Метлиной

Между тем. Что предложил белорусам Лукашенко 15.02.2021

Между тем. Импичмент провалился. Что дальше 16.02.2021

Зачем президент Украины в шестую годовщину Минских соглашений ездил на линию разграничения в Донбассе? Почему именно сейчас Киев идет на обострение конфликта в собственной стране? Что означают участившиеся встречи Зеленского с временной поверенной в делах США на Украине?

Кто заказал теракт в Горловке, и о чем будут говорить участники срочного заседания украинского Совета по национальной безопасности и обороне? Какие надежды возлагает на президента США президент Зеленский? И что думают о решениях «слуги народа» граждане Украины?

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