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Между тем. Украина - Донбасс: обострение неизбежно 18.02.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 18.02.2021. Украина - Донбасс: обострение неизбежно
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Между тем с Наталией Метлиной - Украина - Донбасс: обострение неизбежно (18 Февраля 2021)

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Опубликовано: 19 Февраля 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Зачем президент Украины в шестую годовщину Минских соглашений ездил на линию разграничения в Донбассе? Почему именно сейчас Киев идет на обострение конфликта в собственной стране? Что означают участившиеся встречи Зеленского с временной поверенной в делах США на Украине?

 

Кто заказал теракт в Горловке, и о чем будут говорить участники срочного заседания украинского Совета по национальной безопасности и обороне? Какие надежды возлагает на президента США президент Зеленский? И что думают о решениях «слуги народа» граждане Украины?

 

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