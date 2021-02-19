Ноги у русофобии многих «борцов с Режимом» растут из семейной истории – в этом легко убедиться, если начать копать биографии их предков. И если о деятельности дедушки Навального под немецкой оккупацией ещё можно дискутировать по причине отсутствия документальных подтверждений, то с дедушкой Любы Соболь, похоже, вопросов нет. В советское время он был осуждён за сотрудничество с гитлеровцами и сослан в Магадан – выяснили наши внимательные сограждане.

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