Константин Сёмин - Марс без нас. Дикие цены. Штрафуют всех! Галопом по Европам (19 Февраля 2021)
Опубликовано: 19 Февраля 2021
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В этом выпуске:
- Запад не тронет российских олигархов;
- США решили не наказывать немцев за Северный Поток-2;
- Норникель заплатит рекордный штраф в 146 миллиардов рублей за разлив топлива;
- Чистый убыток АвтоВАЗа за прошлый год — 196 миллионов евро;
- В Брюсселе закончилось видеосовещание министров обороны НАТО;
- От ковида в США скончались уже почти полмиллиона человек;
- Техас продолжает страдать от холодной погоды и реформы электроэнергетики;
- Американский марсоход Персевиэренс достиг цели и передал первые снимки;
- Правительству не удается заморозить цены;
- Тяжелый атомный крейсер “Адмирал Лазарев” порежут на металлолом.
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