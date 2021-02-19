В этом выпуске:

- Запад не тронет российских олигархов;

- США решили не наказывать немцев за Северный Поток-2;

- Норникель заплатит рекордный штраф в 146 миллиардов рублей за разлив топлива;

- Чистый убыток АвтоВАЗа за прошлый год — 196 миллионов евро;

- В Брюсселе закончилось видеосовещание министров обороны НАТО;

- От ковида в США скончались уже почти полмиллиона человек;

- Техас продолжает страдать от холодной погоды и реформы электроэнергетики;

- Американский марсоход Персевиэренс достиг цели и передал первые снимки;

- Правительству не удается заморозить цены;

- Тяжелый атомный крейсер “Адмирал Лазарев” порежут на металлолом.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Марс без нас. Дикие цены. Штрафуют всех! Галопом по Европам (19 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.