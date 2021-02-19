Снежный ад в Техасе, триста тысяч жителей по-прежнему сидят без света, почему их не спасают? Зрада Зеленского, концерт в Горловке в 14-м году обернулся скандалом, что же сказал президент Украины? Немецкие ученые выяснили, что коронавирус рукотворный и был выращен в лаборатории Уханя. Знаменитый режиссер Никита Михалков дал обширное интервью российским СМИ, посмотрим фрагмент и обсудим его слова.

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