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Место встречи. Решающий выбор 19.02.2021

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Место встречи 19.02.2021. Решающий выбор
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Место встречи - Решающий выбор (19 Февраля 2021)

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Опубликовано: 19 Февраля 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Мы задаем тон правительства более лояльно. Помогут ли новые штрафы со вмешательством в Российские выборы? Граждане России должны знать и владеть достоверной информацией о лицах, выполняющих функции иностранного агента. Какой сценарий развития предрекают осеннему голосованию и какие методы используют новые партии для привлечения внимания?

 

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