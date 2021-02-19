Мы задаем тон правительства более лояльно. Помогут ли новые штрафы со вмешательством в Российские выборы? Граждане России должны знать и владеть достоверной информацией о лицах, выполняющих функции иностранного агента. Какой сценарий развития предрекают осеннему голосованию и какие методы используют новые партии для привлечения внимания?

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