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В центре событий с Анной Прохоровой 19.02.2021
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В центре событий с Анной Прохоровой (19 Февраля 2021)

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Опубликовано: 19 Февраля 2021

Ведущие: Анна Прохорова

Люди справедливо требуют ощутимых и зримых результатов и перемен. Об этом в преддверии парламентских выборов заявил президент на встрече с руководителями партий большой четверки, представленных в госдуме и других законодательных органах по всей стране. Говорили прежде всего о консолидации общества и о реализации послания Президента, ведь от этого собственно и зависит уровень и качество жизни обычного гражданина.

 

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