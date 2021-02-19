Люди справедливо требуют ощутимых и зримых результатов и перемен. Об этом в преддверии парламентских выборов заявил президент на встрече с руководителями партий большой четверки, представленных в госдуме и других законодательных органах по всей стране. Говорили прежде всего о консолидации общества и о реализации послания Президента, ведь от этого собственно и зависит уровень и качество жизни обычного гражданина.

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