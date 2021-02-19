Рекордный за 5 лет скачок цен на продукты на фоне кризиса в экономике, когда безработными стали более 2 миллионов человек, нанес существенный удар по бюджетам российских семей. По итогам 2020 года их расходы на продукты питания составили более 38% от всех потраченных денег (расчеты РАНХиГС). Доля расходов на еду в семейных бюджетах стала рекордной с 2010 года. Почему растут цены на продукты: госрегулирование поможет?

Смотрите онлайн Царьград. Главное Все деньги уходят на продукты: расходы на еду подскочили до 10-летнего максимума (19 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.