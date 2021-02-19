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Политическая Россия. Как нам отредактировать отношения с Европой 19.02.2021

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Политическая Россия 19.02.2021. Как нам отредактировать отношения с Европой
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Политическая Россия - Как нам отредактировать отношения с Европой (19 Февраля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 19 Февраля 2021

В студии PolitRussia Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

 

Как расценивать заявления и ЕС, и России о возможном разрыве отношений?

Нуждаются ли Минские договорённости в редакции? 
О новой американской администрации и Байдене.

 

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