Украинцы остались без штанов: как проект Путина изменил торговый баланс в Чёрном море

Запрет российского ТВ не помешал Латвии просить РФ о транзите

В студии PolitRussia Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

Как расценивать заявления и ЕС, и России о возможном разрыве отношений?

Нуждаются ли Минские договорённости в редакции?

О новой американской администрации и Байдене.

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