Политическая Россия - Как нам отредактировать отношения с Европой (19 Февраля 2021)
Опубликовано: 19 Февраля 2021
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В студии PolitRussia Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.
Как расценивать заявления и ЕС, и России о возможном разрыве отношений?
Нуждаются ли Минские договорённости в редакции?
О новой американской администрации и Байдене.
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