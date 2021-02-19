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Николай Стариков. Запрет Шекспира, новый мировой кризис и человек-невидимка Мария Певчих 19.02.2021

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Николай Стариков 19.02.2021. Запрет Шекспира, новый мировой кризис и человек-невидимка Мария Певчих
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Николай Стариков - Запрет Шекспира, новый мировой кризис и человек-невидимка Мария Певчих (19 Февраля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 19 Февраля 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом выпуске видеоблога речь зашла о запрете на Уильяма Шекспира в американских образовательных учреждениях, новый мировой экономический кризис, который совпал с пандемией, а также удивительные нестыковки, которые открылись после ответа правительства ФРГ на депутатский запрос «Альтернативы для Германии».

 

О намерении запретить Шекспира в образовательной программе США.
О новом мировом экономическом кризисе.
О человеке-невидимке Марии Певчих и спецслужбах ФРГ и Великобритании.

 

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