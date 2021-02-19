Экономика России: кто виноват и что делать

В новом выпуске видеоблога речь зашла о запрете на Уильяма Шекспира в американских образовательных учреждениях, новый мировой экономический кризис, который совпал с пандемией, а также удивительные нестыковки, которые открылись после ответа правительства ФРГ на депутатский запрос «Альтернативы для Германии».

О намерении запретить Шекспира в образовательной программе США.

О новом мировом экономическом кризисе.

О человеке-невидимке Марии Певчих и спецслужбах ФРГ и Великобритании.

Смотрите онлайн Николай Стариков Запрет Шекспира, новый мировой кризис и человек-невидимка Мария Певчих (19 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.