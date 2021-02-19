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Свобода слова Савика Шустера. Тесты. Штрафы. Два ствола 19.02.2021

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Свобода слова Савика Шустера 19.02.2021. Тесты. Штрафы. Два ствола
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Свобода слова Савика Шустера - Тесты. Штрафы. Два ствола (19 Февраля 2021)

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Свобода слова Савика Шустера
Свобода слова Савика Шустера
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Опубликовано: 19 Февраля 2021

– Скандальне викриття шахраїв. Ексклюзивне розслідування нашої редакції. Результати у прямому ефірі.
– Екстрене засідання РНБО: чого нам чекати?
– Чому по країні така різна ситуація щодо захворюваності на коронавірус?
– Нове підвищення штрафів: чи вгамує це українських водіїв?
– Чи треба в Україні легалізовувати вогнепальну зброю?

 

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