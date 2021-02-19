Смотрите в этом выпуске: из-за снега впервые пришлось перекрыть мост через Керченский пролив; о контроле за государственными деньгами во всех сферах говорил президент с главой Росфинмониторинга; "Спутником V" предложили привиться иностранным дипломатам, которые работают в России; битва за "Северный поток - 2" между Меркель и Байденом; в Астраханской области открыли новый железнодорожный мост; Даниил Медведев вышел в финал престижного турнира в Австралии; звезды оперы мировой величины — в столичном «Зарядье».

Смотрите онлайн Время в 21:00 (19 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.