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Время в 21:00 19.02.2021

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Время в 21:00 19.02.2021
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Время в 21:00 (19 Февраля 2021)

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Время в 21:00
Время в 21:00
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Опубликовано: 20 Февраля 2021

Смотрите в этом выпуске: из-за снега впервые пришлось перекрыть мост через Керченский пролив; о контроле за государственными деньгами во всех сферах говорил президент с главой Росфинмониторинга; "Спутником V" предложили привиться иностранным дипломатам, которые работают в России; битва за "Северный поток - 2" между Меркель и Байденом; в Астраханской области открыли новый железнодорожный мост; Даниил Медведев вышел в финал престижного турнира в Австралии; звезды оперы мировой величины — в столичном «Зарядье».

 

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