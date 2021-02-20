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Соловьёв LIVE. Все о деле Навального за 5 минут 20.02.2021

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Соловьёв LIVE 20.02.2021. Все о деле Навального за 5 минут
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Соловьёв LIVE - Все о деле Навального за 5 минут (20 Февраля 2021)

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Опубликовано: 20 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Неотвратимость ответственности преступника - важнейший принцип уголовной политики любого государства. Навальный - единственный в истории России человек, которому было разрешено всё. За поступки, которые он совершал, другие садились за решётку на долгие годы.

 

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