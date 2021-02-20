Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Михеев. Итоги. «Чтобы тырить бабки»: Михеев наглядно объяснил истинную цель пенсионной реформы 20.02.2021

  1. Главная
  2. Царьград
  3. Михеев. Итоги
Михеев. Итоги 20.02.2021. «Чтобы тырить бабки»: Михеев наглядно объяснил истинную цель пенсионной реформы
20.02.2021 17.02.2021 16.02.2021 15.02.2021 14.02.2021 14.02.2021 13.02.2021 10.02.2021 09.02.2021 08.02.2021
Еще

Михеев. Итоги - «Чтобы тырить бабки»: Михеев наглядно объяснил истинную цель пенсионной реформы (20 Февраля 2021)

92 просмотров
3
0
Поделиться
Михеев. Итоги
Михеев. Итоги
Подписаться

Опубликовано: 20 Февраля 2021

Ведущие: Сергей Михеев

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" раскритиковал идею создания добровольной накопительной пенсионной системы в России и задал вопрос Минфину: «Куда испарились деньги?»

 

Смотрите онлайн Михеев. Итоги «Чтобы тырить бабки»: Михеев наглядно объяснил истинную цель пенсионной реформы (20 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу