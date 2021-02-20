Михеев. Итоги - «Чтобы тырить бабки»: Михеев наглядно объяснил истинную цель пенсионной реформы (20 Февраля 2021)
Опубликовано: 20 Февраля 2021
Ведущие: Сергей Михеев
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Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" раскритиковал идею создания добровольной накопительной пенсионной системы в России и задал вопрос Минфину: «Куда испарились деньги?»
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