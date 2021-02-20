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Политическая Россия. США обещают Европе энергетическую безопасность, пока у самих коллапс 20.02.2021

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Политическая Россия 20.02.2021. США обещают Европе энергетическую безопасность, пока у самих коллапс
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Политическая Россия - США обещают Европе энергетическую безопасность, пока у самих коллапс (20 Февраля 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 20 Февраля 2021

Bloomberg сообщает, что администрация Байдена подготовила новые санкции против Северного потока-2. Эта новость отлично вписывается в американскую концепцию "ЕС, не бойся, своим СПГ мы обеспечим тебе энергетическую независимость".

 

Но вот неловкий момент: на фоне энергоколлапса в южных штатах экспорт американского СПГ обрушился. Еще бы - какой экспорт, когда собственные жители остались без света, отопления и воды? А зеленая энергетика, дрянь такая, взяла и сломалась.

 

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