Политическая Россия - США обещают Европе энергетическую безопасность, пока у самих коллапс (20 Февраля 2021)
Опубликовано: 20 Февраля 2021
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Bloomberg сообщает, что администрация Байдена подготовила новые санкции против Северного потока-2. Эта новость отлично вписывается в американскую концепцию "ЕС, не бойся, своим СПГ мы обеспечим тебе энергетическую независимость".
Но вот неловкий момент: на фоне энергоколлапса в южных штатах экспорт американского СПГ обрушился. Еще бы - какой экспорт, когда собственные жители остались без света, отопления и воды? А зеленая энергетика, дрянь такая, взяла и сломалась.
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