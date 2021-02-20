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Время покажет 20.02.2021

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Время покажет 20.02.2021
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Время покажет (20 Февраля 2021)

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Опубликовано: 20 Февраля 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Перед стихией все равны, снежные заносы парализовали как захваченный кровожадными русскими подсанкционный Крым, так и демократический передовой штат Техас. Если для американцев это в диковинку и они сейчас переживают настоящий культурный шок, то крымчане, хоть и привыкшие к теплым зимам, не унывают, помогают попавшим в заносы автомобилистам вытащить  своих железных коней из сугробов и надеются, что эти осадки помогут пополнить их водохранилища.

 

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