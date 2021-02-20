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Постскриптум 20.02.2021

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Постскриптум с Алексеем Пушковым 20.02.2021
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Постскриптум с Алексеем Пушковым (20 Февраля 2021)

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Постскриптум
Постскриптум
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Опубликовано: 20 Февраля 2021

Ведущие: Алексей Пушков

Что ловят и что могут поймать корабли НАТО в Чёрном море? Зачем альянс усиливает присутствие у наших границ? Криоцентры, дорога в вечную жизнь или мошенничество? Казусы политкорректности, у кого чешутся руки переписать Шекспира? Что поставят на Лубянской площади? Нужно ли вернуть памятник Дзержинскому на прежнее место?

 

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Комментариев: 1
Лариса Куперман
20 Февраля 2021, 19:56
Навальный так и не вспомнил где потерял кусок затылка. Поэтому и не соображает, что делает. Мало дали. За это время психика истериков - нацистов не лечится.
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