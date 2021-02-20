Что ловят и что могут поймать корабли НАТО в Чёрном море? Зачем альянс усиливает присутствие у наших границ? Криоцентры, дорога в вечную жизнь или мошенничество? Казусы политкорректности, у кого чешутся руки переписать Шекспира? Что поставят на Лубянской площади? Нужно ли вернуть памятник Дзержинскому на прежнее место?

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