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Право знать. Захар Прилепин 20.02.2021

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Право знать! 20.02.2021. Захар Прилепин
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Право знать! - Захар Прилепин (20 Февраля 2021)

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Опубликовано: 20 Февраля 2021

Ведущие: Дмитрий Куликов

Сегодня у нас в гостях писатель, председатель партии За правду Захар Прилепин. Очередной юбилей майдана, точная оценка прозвучала, причем несколько раз, как геополитический проект Запада. Они прямо из кожи вон лезут чтобы доказать это.

 

Но если серьезно, буквально в годовщину майдана, когда они боролись за европейские ценности, за все хорошее против всего плохого, производится внесудебная расправа над Медведчуком конкретно и его партией.

 

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