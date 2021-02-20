Сегодня у нас в гостях писатель, председатель партии За правду Захар Прилепин. Очередной юбилей майдана, точная оценка прозвучала, причем несколько раз, как геополитический проект Запада. Они прямо из кожи вон лезут чтобы доказать это.

Но если серьезно, буквально в годовщину майдана, когда они боролись за европейские ценности, за все хорошее против всего плохого, производится внесудебная расправа над Медведчуком конкретно и его партией.

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