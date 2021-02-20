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Шафран. Цифровое образование калечит детей 20.02.2021

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Шафран 20.02.2021. Цифровое образование калечит детей
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Шафран - Цифровое образование калечит детей (20 Февраля 2021)

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Опубликовано: 20 Февраля 2021

Ведущие: Анна Шафран

Госдума отложила принятие закона о дистанционном образовании, но это лишь короткая остановка на пути стремительной цифровизации школьного обучения. Цифровая школа угрожает физическому и психическому здоровью при снижении уровня знаний. Так зачем же чиновники рискуют здоровьем детей? Разбирается Анна Шафран и эксперты - Олег Григорьев и Сергей Савельев.

 

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