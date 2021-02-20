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Одна из самых обсуждаемых тем в российском обществе – установка памятника в историческом центре Москвы на Лубянской площади. Предлагаются разные варианты, но ясно одно – новый памятник в первопрестольной должен объединять, а не разъединять народ российский.

Можно выделить несколько основных предложений по установке памятника. Среди них – Государю Ивану Третьему и Великому благоверному Князю Александру Невскому. И Государь Иван Третий, и Великий Князь Александр Невский внесли выдающийся вклад в историю земли русской. Оба имеют огромные заслуги перед народом и Отечеством.

Смотрите онлайн Царьград. Главное Щит и меч: кому поставить памятник на Лубянке (20 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.