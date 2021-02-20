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Константин Сёмин. Спасите наш завод! Письма 20.02.2021

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Константин Сёмин 20.02.2021. Спасите наш завод! Письма
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Константин Сёмин - Спасите наш завод! Письма (20 Февраля 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 20 Февраля 2021

Я обращаюсь к вам от имени коллектива Производственного комплекса АО ДМЗ (Дубненский машиностроительный завод) им. Федорова. А если точнее от имени коллектива бывшего завода «Радиоприбор», который когда-то был одним из лидеров оборонной промышленности Приморского края.

 

Несколько лет назад мы пережили тяжелый экономический кризис. Остаться на плаву нам помогло вмешательство правительства – нас как раз тогда сделали филиалом Дубненского машиностроительного завода.

 

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