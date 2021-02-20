Как нам отредактировать отношения с Европой

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Ощущение «дежа вю» легко испытать любому, кто прочтёт призыв испанской газеты El Confidencial «идти против России всем Евросоюзом». Наши сограждане подвергли этот призыв граду насмешек, ехидно напомнив, что предыдущие «натиски на Восток» во главе с Наполеоном и Гитлером закончились для европейцев не так, как планировали последние.

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