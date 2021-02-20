Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Политическая Россия. Испания призывает «идти против России всем Евросоюзом» 20.02.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Политическая Россия
Политическая Россия 20.02.2021. Испания призывает «идти против России всем Евросоюзом»
20.02.2021 20.02.2021 20.02.2021 19.02.2021 19.02.2021 19.02.2021 18.02.2021 18.02.2021 18.02.2021 17.02.2021
Еще

Политическая Россия - Испания призывает «идти против России всем Евросоюзом» (20 Февраля 2021)

28 просмотров
1
0
Поделиться
Политическая Россия
Политическая Россия
Подписаться

Опубликовано: 20 Февраля 2021

Ощущение «дежа вю» легко испытать любому, кто прочтёт призыв испанской газеты El Confidencial «идти против России всем Евросоюзом». Наши сограждане подвергли этот призыв граду насмешек, ехидно напомнив, что предыдущие «натиски на Восток» во главе с Наполеоном и Гитлером закончились для европейцев не так, как планировали последние.

 

Смотрите онлайн Политическая Россия Испания призывает «идти против России всем Евросоюзом» (20 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу