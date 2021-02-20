Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Армен Гаспарян. Итоги недели: зелье Зеленского, победа Бабарико и мечта Мишико 20.02.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Армен Гаспарян
Армен Гаспарян 20.02.2021. Итоги недели: зелье Зеленского, победа Бабарико и мечта Мишико
20.02.2021 20.02.2021 20.02.2021 19.02.2021 19.02.2021 19.02.2021 18.02.2021 18.02.2021 17.02.2021 17.02.2021
Еще

Армен Гаспарян - Итоги недели: зелье Зеленского, победа Бабарико и мечта Мишико (20 Февраля 2021)

60 просмотров
4
0
Поделиться
Армен Гаспарян
Армен Гаспарян
Подписаться

Опубликовано: 20 Февраля 2021

Ведущие: Армен Гаспарян

0:00​ - В Беларуси начался суд над экс-банкиром Белгазпромбанка Виктором Бабарико
2:37​ - Тихановская вошла в список 100 людей, которым предстоит «формировать будущее" по версии TIME. Какие у нее перспективы на самом деле, и что отличает блогера от политика?
10:10​ - Как бы поступил Армен Гаспарян на месте "революционеров" в изгнании? Основные ошибки внесистемной оппозиции
13:41​ - Провал вакцинации на Украине. Проблемы с прививками от ковида в странах Европы и кто пытается вызвать недоверие к вакцине в России
19:34​ - Эстония допустила использование вакцины "Спутник - V"
20:33​ - Пойдет ли Зеленский на открытое военное наступление в Донбассе?
23:40​ - СБУ объявила Анатолия Шария агентом ФСБ. Почему известный украинский блогер от этого только в выигрыше?
27:41​ - На Украине снова просят вернуть Степану Бандере звание героя страны
31:23​ - Как Зеленский настроил против себя юго-восток Украины
35:34​ - В Молдове отклонили очередную кандидатуру на пост премьер-министра. Как долго это будет тянуться?
40:03​ - В Грузии правительство ушло в отставку. Ожидать ли волнений?
45:44​ - Как Латвия попала на 4 место в Европе по смертности от коронавируса?
48:15​ - Литва пытается остановить БелАЭС.

 

Смотрите онлайн Армен Гаспарян Итоги недели: зелье Зеленского, победа Бабарико и мечта Мишико (20 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу