Сенат. Открытие весенней сессии, гаражная амнистия, борьба с треш-стримами и добыча угля 22.01.2021

Сенат. Онкозаболевания, частные дома престарелых и инвестиции для Дальнего Востока 05.02.2021

Нужно ли менять систему начальной военной подготовки? Какие предусмотрены соцгарантии для сотрудников госслужб? Насколько продвинута "зеленая" повестка России? Что мешает осваивать рынок космических услуг российским компаниям?

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