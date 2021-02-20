Сенат с Юрием Богдановым - Подготовка призывников, коммерциализация космоса, "зеленая" повестка и развитие наукоградов (20 Февраля 2021)
Опубликовано: 20 Февраля 2021
Ведущие: Юрий Богданов
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