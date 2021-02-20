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Сенат. Подготовка призывников, коммерциализация космоса, "зеленая" повестка и развитие наукоградов 20.02.2021

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Сенат с Юрием Богдановым 20.02.2021. Подготовка призывников, коммерциализация космоса, "зеленая" повестка и развитие наукоградов
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Сенат с Юрием Богдановым - Подготовка призывников, коммерциализация космоса, "зеленая" повестка и развитие наукоградов (20 Февраля 2021)

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Опубликовано: 20 Февраля 2021

Ведущие: Юрий Богданов

Нужно ли менять систему начальной военной подготовки? Какие предусмотрены соцгарантии для сотрудников госслужб? Насколько продвинута "зеленая" повестка России? Что мешает осваивать рынок космических услуг российским компаниям?

 

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