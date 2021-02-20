Сегодня, когда рэп — это один из самых популярных жанров, особенно среди молодежи, есть немало исполнителей, которые зарабатывают большие деньги, и тех, кто стремится стать такими же, как их кумиры. Появился целый бизнес, в котором важны образ, сам процесс зарабатывания денег и нет никаких принципов, за редким исключением.

Но у меня есть надежда в этом смысле, поскольку сами объективные условия жизни: все нарастающие гнет и нищета, — приведут к тому, что чисто из соображений самосохранения многие исполнители начнут занимать четкую позицию и отражать действительность в своих песнях, чтобы попытаться ее изменить.

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