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Международное обозрение 20.02.2021

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Международное обозрение 20.02.2021
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Международное обозрение (20 Февраля 2021)

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Международное обозрение
Международное обозрение
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Опубликовано: 21 Февраля 2021

Ведущие: Евгений Примаков

Разрыв отношений: как видят друг друга Россия и Европа и почему не получается диалог? Аэропорт Эрбиля в иракском Курдистане подвергся обстрелу. Возможно, это были проиранские боевики, но официальный Тегеран это отвергает. Сеть Clubhouse становится популярной, однако все новое – это хорошо забытое старое.

 

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