Гостем в очередном выпуске программы «По-СтАриковски» стал имперец, писатель, главный редактор издательства «Лимбус Пресс» Павел Васильевич Крусанов. Его роман «Укус Ангела» произвел большое впечатление на ведущего.

Критики нашли, что автор выразил «стремление россиян к восстановлению былого могущества страны под железной рукой». Кстати, а не Путин ли стал прообразом одного из главных героев?

Собеседники обсудят, можно ли ставить между понятиями «Империя» и «Россия» знак равенства. Узнаем, на каких «собратьев по перу» любит охотиться Павел Крусанов. Писатель расскажет, в какой группе он играл, когда был членом Ленинградского рок-клуба. Крусанов также объяснит, почему США в отличие от России ждут большие проблемы в ближайшем будущем. А также ответит на главный вопрос: что же такое «укус ангела»?

Смотрите онлайн Николай Стариков Павел Крусанов: Россия – Империя, писатели, охота и жуки (21 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.