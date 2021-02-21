Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Николай Стариков. Павел Крусанов: Россия – Империя, писатели, охота и жуки 21.02.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Николай Стариков
Николай Стариков 21.02.2021. Павел Крусанов: Россия – Империя, писатели, охота и жуки
21.02.2021 19.02.2021 19.02.2021 18.02.2021 17.02.2021 16.02.2021 15.02.2021 14.02.2021 13.02.2021 12.02.2021
Еще

Николай Стариков - Павел Крусанов: Россия – Империя, писатели, охота и жуки (21 Февраля 2021)

35 просмотров
1
0
Поделиться
Николай Стариков
Николай Стариков
Подписаться

Опубликовано: 21 Февраля 2021

Ведущие: Николай Стариков

Гостем в очередном выпуске программы «По-СтАриковски» стал имперец, писатель, главный редактор издательства «Лимбус Пресс» Павел Васильевич Крусанов. Его роман «Укус Ангела» произвел большое впечатление на ведущего.

 

Критики нашли, что автор выразил «стремление россиян к восстановлению былого могущества страны под железной рукой». Кстати, а не Путин ли стал прообразом одного из главных героев?

 

Собеседники обсудят, можно ли ставить между понятиями «Империя» и «Россия» знак равенства. Узнаем, на каких «собратьев по перу» любит охотиться Павел Крусанов. Писатель расскажет, в какой группе он играл, когда был членом Ленинградского рок-клуба. Крусанов также объяснит, почему США в отличие от России ждут большие проблемы в ближайшем будущем. А также ответит на главный вопрос: что же такое «укус ангела»?

 

Смотрите онлайн Николай Стариков Павел Крусанов: Россия – Империя, писатели, охота и жуки (21 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу