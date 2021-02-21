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Михеев. Итоги. «Россия – не отвергнутая любовница. В гробу мы вас видали»: Михеев передал привет НАТО 21.02.2021

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Михеев. Итоги 21.02.2021. «Россия – не отвергнутая любовница. В гробу мы вас видали»: Михеев передал привет НАТО
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Михеев. Итоги - «Россия – не отвергнутая любовница. В гробу мы вас видали»: Михеев передал привет НАТО (21 Февраля 2021)

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Михеев. Итоги
Михеев. Итоги
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Опубликовано: 21 Февраля 2021

Ведущие: Сергей Михеев

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" прокомментировал очередные угрожающие высказывания в адрес нашей страны Генсека НАТО и высказал мнение, что России нечего бояться: у нее есть надежные союзники - народ, армия и флот.

 

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