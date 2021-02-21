Михеев. Итоги. Двойная игра: Элита готова на брюхе распластаться перед Западом 16.02.2021

Михеев. Итоги. Новый мировой порядок: «Зачистка» лишних людей по заказу «золотого миллиарда». Россия не исключение 17.02.2021

Михеев. Итоги. За этим стоит политический заговор. Самая опасная черта, до которой они могут дойти 21.02.2021

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" прокомментировал очередные угрожающие высказывания в адрес нашей страны Генсека НАТО и высказал мнение, что России нечего бояться: у нее есть надежные союзники - народ, армия и флот.

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