Как нам отредактировать отношения с Европой

Навальную удобно продавать на Западе, а в России у проекта сбой программы. Сергей Михеев

США обещают Европе энергетическую безопасность, пока у самих коллапс

Всю хрупкость западной цивилизации показали нетипичные для США суровые морозы. В прошлом веке американцам легко и приятно было поучать нас, как жить, сидя на территории, сплошь расположенной на широте Крыма и южнее. Однако когда климат – вопреки верованиям фанатов девочки Греты – изменился вовсе не в сторону потепления, то наружу полезло много неприятной правды.

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