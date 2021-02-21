Политическая Россия - Морозы в Техасе показали всю хрупкость западной цивилизации (21 Февраля 2021)
Опубликовано: 21 Февраля 2021
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Всю хрупкость западной цивилизации показали нетипичные для США суровые морозы. В прошлом веке американцам легко и приятно было поучать нас, как жить, сидя на территории, сплошь расположенной на широте Крыма и южнее. Однако когда климат – вопреки верованиям фанатов девочки Греты – изменился вовсе не в сторону потепления, то наружу полезло много неприятной правды.
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