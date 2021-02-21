Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Иванович Антонов считает, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Москву.



«Всё, что я вижу на ближайшую перспективу, — это то, что в отношении нас будут продолжать давление. Встречаясь буквально два дня назад с представителями стран, образованных на пространстве бывшего Советского Союза, мы пришли к выводу, что всё, что делает сегодняшняя администрация, продолжает давить на нас со всех сторон».

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