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Соловьёв LIVE. «Давление будут продолжать». Антонов о дальнейших действиях США по отношению к России 21.02.2021

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Соловьёв LIVE 21.02.2021. «Давление будут продолжать». Антонов о дальнейших действиях США по отношению к России
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Соловьёв LIVE - «Давление будут продолжать». Антонов о дальнейших действиях США по отношению к России (21 Февраля 2021)

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Опубликовано: 21 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Иванович Антонов считает, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Москву. 


«Всё, что я вижу на ближайшую перспективу, — это то, что в отношении нас будут продолжать давление. Встречаясь буквально два дня назад с представителями стран, образованных на пространстве бывшего Советского Союза, мы пришли к выводу, что всё, что делает сегодняшняя администрация, продолжает давить на нас со всех сторон».

 

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