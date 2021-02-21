Идеальная Россия, которая устраивала бы наших партнеров, это страна образца 90-х и начала нулевых, когда она была буквально порвана на куски, экономика была в долгах, держалась на кредитах МВФ, а южные регионы были под натиском международного терроризма.

Никто не скрывает наличие большого списка проблем, которые необходимо решать, но агрессия и натиск, которые мы все сейчас видим, ничто иное как попытка сдержать страну и ввергнуть ее в хаос и разруху.

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