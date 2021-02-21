Еще не апокалипсис, но Техасу уже хватило. Как сама природа показала миру чего на самом деле стоят ветряки. Но пока одни в штатах вынуждены греться в машинах, а других заклинило на санкциях, Европа спешно запасает наш газ. Как работает геополитический проект натравить Украину на Россию? Чего добились? Украина не является дружественным нам государством.

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