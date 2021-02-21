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Время в 21:00. Воскресное 21.02.2021

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Время в 21:00 21.02.2021. Воскресное
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Время в 21:00 - Воскресное (21 Февраля 2021)

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Время в 21:00
Время в 21:00
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Опубликовано: 21 Февраля 2021

Группа ученых ВОЗ завершила свою работу в печально известном городе Ухань, стартовой площадке по распространению коронавируса. Главный вопрос, волнующий как врачей, так и всех нас, откуда все-таки взялся ковид? Создан он искусственно или появился в природе?

 

Почему одни вирус вообще не замечают, а для других он становится смертельно опасным? Все эти вопросы важны, а ответы еще важнее, чтобы не допустить повторения пандемии. Спустя год специалисты смогли попасть и в уханьскую биолабораторию, и на тот самый рыбный рынок.

 

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