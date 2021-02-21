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Воскресный вечер с Соловьевым 21.02.2021

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Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 21.02.2021
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Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (21 Февраля 2021)

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Воскресный вечер с Соловьевым
Воскресный вечер с Соловьевым
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Опубликовано: 21 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Америка вернулась. Байден убеждает европейских лидеров что они теперь снова единым фронтом будут выступать против России и Китая. Опять посыпались знакомые лозунги Америка лидер свободного мира, правда непонятно под свободным миром подразумевается свободного от Трампа и Трампизма?

 

То есть теперь надо уже заново давать определение что такое свобода. Кремль атакует демократию, Европа и США должны защитить существующий миропорядок.

 

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