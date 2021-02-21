Америка вернулась. Байден убеждает европейских лидеров что они теперь снова единым фронтом будут выступать против России и Китая. Опять посыпались знакомые лозунги Америка лидер свободного мира, правда непонятно под свободным миром подразумевается свободного от Трампа и Трампизма?

То есть теперь надо уже заново давать определение что такое свобода. Кремль атакует демократию, Европа и США должны защитить существующий миропорядок.

Смотрите онлайн Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (21 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.