Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Добров в эфире 21.02.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Добров в эфире
Добров в эфире 21.02.2021
21.02.2021 14.02.2021 07.02.2021 31.01.2021 24.01.2021 17.01.2021 27.12.2020 20.12.2020 13.12.2020 06.12.2020
Еще

Добров в эфире (21 Февраля 2021)

49 просмотров
3
0
Поделиться
Добров в эфире
Добров в эфире
Подписаться

Опубликовано: 21 Февраля 2021

Ведущие: Андрей Добров

Боеготовность лучшего из существующего вооружения российской армии проверили в северных широтах, два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика Ту-160 совершили полёт над нейтральными водами трёх морей, продолжительность полёта составила около 12 часов, бомбардировщики сопровождали истребители морской авиации Северного флота.

 

Как будет выглядеть армия будущего, можно увидеть уже сейчас. Самые современные технологии, вооружение, умелые солдаты и стойкий дух, это заслуживает уважения.

 

Смотрите онлайн Добров в эфире (21 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу