Боеготовность лучшего из существующего вооружения российской армии проверили в северных широтах, два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика Ту-160 совершили полёт над нейтральными водами трёх морей, продолжительность полёта составила около 12 часов, бомбардировщики сопровождали истребители морской авиации Северного флота.

Как будет выглядеть армия будущего, можно увидеть уже сейчас. Самые современные технологии, вооружение, умелые солдаты и стойкий дух, это заслуживает уважения.

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