Соловьёв LIVE - «Пригрели белоленточников!» Зюганов о гибридной войне Запада против России (21 Февраля 2021)
Опубликовано: 21 Февраля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Геннадий Зюганов в прямом эфире нашего стрима на YouTube канале СоловьёвLive о внешнем вмешательстве, заявлениях Рашкина, предстоящих выборах и необходимости диалога и сплочения общества.
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