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Соловьёв LIVE. «Пригрели белоленточников!» Зюганов о гибридной войне Запада против России 21.02.2021

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Соловьёв LIVE 21.02.2021. «Пригрели белоленточников!» Зюганов о гибридной войне Запада против России
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Соловьёв LIVE - «Пригрели белоленточников!» Зюганов о гибридной войне Запада против России (21 Февраля 2021)

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Опубликовано: 21 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Геннадий Зюганов в прямом эфире нашего стрима на YouTube канале СоловьёвLive о внешнем вмешательстве, заявлениях Рашкина, предстоящих выборах и необходимости диалога и сплочения общества.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Пригрели белоленточников!» Зюганов о гибридной войне Запада против России (21 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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