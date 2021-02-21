Навальную удобно продавать на Западе, а в России у проекта сбой программы. Сергей Михеев

США обещают Европе энергетическую безопасность, пока у самих коллапс

Джо Байден стал первым президентом США, выступившим с речью на Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Джо Байден в пятницу выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности, заявив, что «демократия не возникает сама по себе» и подчеркнув, что демократия должна одержать победу над автократией.

Смотрите онлайн Политическая Россия Мюнхенская речь Байдена: "Линчевать Россию на суку!" (21 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.