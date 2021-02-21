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Политическая Россия. Мюнхенская речь Байдена: "Линчевать Россию на суку!" 21.02.2021

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Политическая Россия 21.02.2021. Мюнхенская речь Байдена: "Линчевать Россию на суку!"
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Политическая Россия - Мюнхенская речь Байдена: "Линчевать Россию на суку!" (21 Февраля 2021)

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Опубликовано: 21 Февраля 2021

Джо Байден стал первым президентом США, выступившим с речью на Мюнхенской конференции по безопасности.

 

Президент Джо Байден в пятницу выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности, заявив, что «демократия не возникает сама по себе» и подчеркнув, что демократия должна одержать победу над автократией.

 

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