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Николай Стариков. Молодежь, воспитание, антипатриоты и Навальный 21.02.2021

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Николай Стариков 21.02.2021. Молодежь, воспитание, антипатриоты и Навальный
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Николай Стариков - Молодежь, воспитание, антипатриоты и Навальный (21 Февраля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 21 Февраля 2021

Ведущие: Николай Стариков

В прямом эфире «Прекрасной России бу-бу-бу» вместе с коллегами обменялись мнениями относительно приговора Навальному, его действий, направленных на дебилизацию молодёжи, стирание исторической памяти и его работу в интересах иностранных спецслужб.

 

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