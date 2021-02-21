Николай Стариков - Молодежь, воспитание, антипатриоты и Навальный (21 Февраля 2021)
Опубликовано: 21 Февраля 2021
Ведущие: Николай Стариков
Еще
В прямом эфире «Прекрасной России бу-бу-бу» вместе с коллегами обменялись мнениями относительно приговора Навальному, его действий, направленных на дебилизацию молодёжи, стирание исторической памяти и его работу в интересах иностранных спецслужб.
Смотрите онлайн Николай Стариков Молодежь, воспитание, антипатриоты и Навальный (21 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.